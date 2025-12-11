Takımları küme düşünce taraftarlar stadı ateşe verdi!

Finlandiya'nın köklü takımlarından FC Haka, Finlandiya Ligi Veikkausliiga'da sona eren sezonu küme düşerek noktaladı.
FC Haka'nın küme düşmesi sonrası maçlarını oynadığı stadyumları olan Tehtaan kenttä'yı 15 yaşında olan 3 çocuktan olan küçük bir grubun ateşe verdiği öğrenildi. O anlar kameralara böyle yansıdı.
İŞTE O ANLAR
El FC Haka uno de los clubes más grandes de Finlandia tras terminar último del Grupo B con 17 puntos perdió la categoría.— 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) December 11, 2025
Consumada la caída, un pequeño grupo: tres menores de edad, de aprox 15 años, incendiaron el estadio Tehtaan kenttä
Fuerza @FCHakaOfficial !!!
🇫🇮 07.12 pic.twitter.com/FhfLGtB1Nv