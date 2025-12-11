Takımları küme düşünce taraftarlar stadı ateşe verdi!

Finlandiya'nın köklü takımlarından FC Haka, Finlandiya Ligi Veikkausliiga'da sona eren sezonu küme düşerek noktaladı.



FC Haka'nın küme düşmesi sonrası maçlarını oynadığı stadyumları olan Tehtaan kenttä'yı 15 yaşında olan 3 çocuktan olan küçük bir grubun ateşe verdiği öğrenildi. O anlar kameralara böyle yansıdı.

