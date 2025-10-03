Son dakika Eylül ayı enflasyon rakamı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayı enflasyon rakamlarını resmi internet sitesinden yayımladı. Raporda aylık enflasyon yüzde olarak belirtilirken yıllık enflasyon ise yüzde oldu. Kira zamları ve memur ve emekli maaşını doğrudan etkileyen enflasyon rakamlarına ilişkin TÜİK raporu ve detaylar haberimizde...

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da açıkladı. Piyasanın odağına yerleşen enflasyonun seyrindeki olumlu sinyaller devam ediyor. Pazar fiyatlarının yanı sıra kira zamları, memur ve emekli maaşları ile Merkez Bankası politikalarını da şekillendiren enflasyon şöyle açıklandı:

EYLÜL AYI ENFLASYON KAÇ OLDU, DÜŞTÜ MÜ?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,29 arttı, aylık %3,23 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,23 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,43 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,29 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %38,36 artış olarak gerçekleşti.

EKİM AYI KİRA ZAM ORANI KAÇ?

3 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ?

Memur ve emeklinin zam oranları ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kesinleşecek. Geçen ay açıklanan verilerle birlikte 2 aylık enflasyon farkı yüzde %4,14 olarak hesaplandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 25 olması halinde memurların 6 aylık enflasyon farkı yüzde 2,04 olacak. Buna yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde toplam artış yüzde 13,26'ya yükselecek.