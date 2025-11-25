Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "2025-2026 Sezonu Amatör Futbolcu 1. Transfer ve Tescil Döneminin 27 Kasım 2025 olarak belirlenen son tarihinin 19 Aralık 2025'e kadar uzatılmasına karar verilmiştir. FIFA kuralları uyarınca, 2025-2026 futbol sezonunda Uluslararası (Yurt Dışı) Amatör Futbolcu 1. Transfer ve Tescil Dönemi son tarihi ise 27 Kasım Perşembe günü itibarıyla sona erecektir." ifadeleri kullanıldı.
TFF amatör futbolcu transfer dönemini uzattı!
Türkiye Futbol Federasyonu amatör futbolcu transfer döneminin uzatıldığını açıkladı.
Yayın Tarihi: 25.11.2025 - 15:52