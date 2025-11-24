Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

"BİLEN DE BİLMEYEN DE KONUŞUYOR"



"Biz çocuklarımıza, gençlerimize temiz Türk futbolu bırakma adına başlatmış olduğumuz, Türk futbolunda milat diyerek çıktığımız bu kutsal görevde günlerdir bilen de bilmeyen de konuşuyor. Bilgi sahibi olan da olmayan da konuşuyor. Önemli olan bu değerli harekete, kimin ne kadar katkı sunduğu..."



"TÜRK FUTBOLUNU TEMİZ BIRAKMA VEBAL BORCUMUZ VAR"



"Biz bu hareketi başlattıktan sonra bir açıklama yaptık. 'Bu kutsal görev ne birey ne de kurumların kendilerine menfaat devşirme alanı olmasın, temiz Türk futbolunu hep beraber katkı sunarak mutlu yarınlara ulaşalım' dedik. Biz bu yola girerken, bundan zarar görecek kulüplerimiz, spor camiasında zarar görecek insanlar olacağı bilinciyle girdik. Amacımız, şahsımın ya da çalışma arkadaşlarım demir atmaya gelmedik bu göreve. Cenab-ı Allah nasip ediyor, nasip ettiği sürece gençlerimize, çocuklarımıza Türk futbolunu temiz bırakma vebal borcumuz var. Cenab-ı Allah'ın nasip ettiği sürede hizmet etmeye çalışacağız."

"BİLGİLER DIŞARIYA SIZMAYACAK"



"Yetkili ve yetkisiz, bilgili ve bilgisiz insanların konuşmalarını dinliyoruz. Bazen de üzülüyoruz. Bu veriler nasıl ele alınıyor, nereden geliyor, gelişinde manipülasyon var mı, olduğu söyleniyor. Yetkili ağızlar söylüyor. Bilgi sahibi olmaması bana çok doğru gelmiyor, bunlar bilgili insanlar. Biz bilgileri nasıl aldığımızı, ne kadar titiz ve adil olarak davrandığımızı anlatacağım. Kurumlardan dışarıya genelde bilgi sızar. Biz bu göreve başladığımızdan itibaren, görevlendirdiğimiz 4 arkadaşımız vardı, bu veriler geldikten ve çözümüne başladıktan sonra 4 arkadaşa 'Dışarıya sızmayacak' dedik."



"20-25 GÜN EN UFAK SIZINTI OLMADI"



"20-25 günde en ufak bir sızıntı olmadı. Daha sevkler yapılmadan 2 saat önce Hukuktan Sorumlu Yöneticisi arkadaşımızın haberi olmadı. Biz bu bilgileri resmi olarak Spor Bakanlığımıza müracaat ediyoruz, Spor Toto Teşkilatı üzerinden bakanlık bize gönderiyor. Adı geçen şirketler, Spor Toto Teşkilatı'na lisans olarak bağlı. Şirketler, Spor Toto'ya veriyor, oradan bakanlık üzerinden bize geliyor. Lisans olarak bağlı olduğunuz kuruma manipüle ederek mi bilgi veriyorsunuz, böyle olabilir mi! Lisansınızı iptal ederler. Bakanlık bize manipüle ederek mi gönderiyor, hayır. Çözümleri biz yapıyoruz. Sürece, bu tür konuşmaların katkısı yok."



"KİM SUÇSUZSA SUÇSUZLUĞUNU İSPAT EDER"



"Mağdur olan arkadaşlar olduğu söyleniyor. Bize bilgiler devletten, Hukuk Kurulu'na geliyor. Makul şüphe varsa Hukuk Kurulu'nun yargıya intikal ettirme zorunluluğu var. İntikat ettirmezse suç işler. Görevi suistimalden dava açılır. Benim arkadaşlarım da Hukuk Kurulu ile birlikte ne yapıyor, PFDK'ye sevk ediyor, ilk yargı oranına. Bu suçları işlemediğinizi kanıtlarsanız, itiraz edersiniz, ceza almazsınız. Ceza alırsanız futbolun Yargıtay'ı var, Tahkim Kurulu, oraya müracaat edersiniz. Mağdur edildiği düşünülen insanlar var, çok konuşuyorlar. Kimseyi mağdur etme düşüncesinde değiliz. Futbol ailesinin tümünün şeref ve haysiyetinden sorumluyuz. Kim suçsuzsa suçsuzluğunu ispat eder."

"ŞİRKETLERDEN BİLGİ İSTEDİK"



"Bilgiler yeteri derecede alındı mı, 6 tane şirket var, 1'inin lisansı iptal edilmiş. Hangi verilere göre tam sağlıklı aldınız mı hepsini diyorlar. Biz bu şirketlerden bilgileri istedik, ilk etapta gelen bilgileri bir kenarda bekletemezsiniz. Bize gelen bilgileri, Hukuk Kurulu titizlikle inceleyip PFDK'ye sevklerini yaptı. Eksik veya gelmeyen bilgilerle ilgili, Bakanlık üzerinden aynı firmalardan bilgi talep ettik. Belli kısmı geldi. Gelmeyenlerle ilgili de, burada tarihi de var, Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, verilmeyen verilerle ilgili. Savcılık da aynı firmalardan bilgi talep etti. Umut ediyorum ki onlar da en yakın zamanda gelecek."