Fenerbahçe'de kadro dışı kalan milli oyuncu İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun yeniden takıma katılma tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Samsunspor maçının ardından soyunma odasında yaşanan olaylardan dolayı kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.