Galatasaray'da Okan Buruk çaresiz kaldı! Stoperde o isme şans verecek
Trendyol Süper Lig devlerinden Galatasaray, cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-kırmıızlılarda sakatlıkların ardından stoper mevkisinde kriz büyürken, Okan Buruk çaresiz kaldı. Tecrübeli teknik adam o isme şans vermeyi düşünüyor. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Karşılaşma öncesi Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlığı, Metehan Baltacı'nın ise bahis soruşturması nedeniyle 9 ay hak mahrumiyeti alması nedeniyle Davinson Sanchez'in yanında G.Birliği önünde oynayacak isim merakla bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda Lemina ve Arda Ünyay hazır bekliyor. Arda Ünyay bu sezon Süper Lig'de fazla forma şansı bulamadı. İki maçta ter döken geçen oyuncu toplamda 33 dakika sahada kalabildi.