Belçika-Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nun 8. haftasında Belçika, sahasında Lihtenştayn'ı konuk edecek. Rudi Garcia yönetiminde puan ya da puanlar alması durumunda Dünya Kupası biletini almayı garantileyecek Belçika, 15 puanla zirvede yer alıyor. Henüz puan alamayan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen ev sahibi ekip, iç sahada etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Futbolseverler ise "Belçika-Lihtenştayn maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırıyor. Peki, Belçika-Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?