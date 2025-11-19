Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye kiralıklardan dev gelir! 20 milyon euro...

Fenerbahçe'ye kiralıklardan dev gelir! 20 milyon euro... Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat ve Diego Carlos'a talip olan Real Betis ve Como, bonservis için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler iki oyuncudan toplam 20 milyon euro'luk gelir bekliyor. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)









Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat ve Diego Carlos, gittikleri takımlarda gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre hem Real Betis hem de Como, oyuncuların bonservisini alma konusunda resmi adımları atmaya hazırlanıyor.