Bahar dizisinin heyecan dolu yeni bölümü 18 Kasım Salı akşamı Show TV'de ekranlara geliyor. Bahar ve Harun'un aynı odada uyanması, izleyicileri derinden etkileyecek. Naz ise bu karmaşada yaşadığı içsel çatışmalarla baş başa kalacak. Bahar, Evren'in izini sürerken, Naz'ın zor zamanlarında yanında mı kalacak yoksa kendi gerçeğini mi arayacak? Bahar yeni bölümü hakkında detaylı özet ve kesintisiz izleme linki haberimizde...

Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bahar, yeni bölüm fragmanıyla heyecanı doruğa taşıdı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya ve Hatice Aslan'ın paylaştığı sevilen dizinin 59. yeni bölümünü izlemek isteyenler, arama motorlarında araştırmalarını hızlandırdı. Ani rahatsızlığının ardından hayatını yeniden inşa etmeye çalışan genç bir kadının hikayesini anlatan Bahar'ın yeni bölüm detaylarını sizler için derledik.

BAHAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bahar ve Harun'un aynı odada uyanması tüm evde şok etkisi yaratır. Bu beklenmedik durum, Bahar'ın ilişkilerinde büyük bir kırılmaya yol açarken Harun, duygularıyla baş etmeye çalışır. Ancak Bahar'ın dikkati hızla Evren'e yönelir; çünkü Evren'in Naz ve bebekle ilgili şüpheleri giderek büyüyen bir krize dönüşmektedir.

Naz çıkmazdayken onun ve Maral'ın attığı adımlar ortamı daha da gerer. Üstelik Maral, Seren'in meydan okumasına da boyun eğmeye niyetli değildir. Aziz Uras'ın beklenmedik çıkışları ise Seren'le olan gerilimi tırmandırır ve A.Uras'ı kritik bir seçimin eşiğine getirir. Bahar tüm bu karmaşanın içinde önemli bir karar vermek zorundadır: Evren'in şüphelerinin peşinden gidip gerçeği mi aramalı, yoksa zor durumdaki Naz'ın yanında mı durmalıdır? Ama ne Bahar ne de diğerleri, yaklaşan trajedinin tüm soruları bir anda silip götüreceğinden habersizdir.