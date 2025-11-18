Avusturya-Bosna Hersek maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nda perde, haftanın en kritik karşılaşmalarından biriyle kapanıyor. Zirve mücadelesinin merkezinde ise Avusturya ile Bosna Hersek var. Grupta 18 puanla liderlik koltuğunu elinde bulunduran Avusturya, taraftarı önünde oynayacağı bu önemli maçta galip gelerek Dünya Kupası’na doğrudan katılma hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Ancak bu hedefin önünde ciddi bir engel bulunuyor: 16 puanla ikinci sıraya yerleşen Bosna Hersek. Peki, Avusturya-Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?