Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk oldu. Karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

18. dakikada Holse'nin ortasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesiyle direğe çarpan top kornere çıktı.

24. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası ön çizgisinde kaleci Okan karşı karşıya kalan En-Neysri'nin şutunda Okan topu kurtardı.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın şutunda top filelere gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

41. dakikada Asensio'nun kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada Musaba'nın ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin vuruşunda kaleci Tarık gole izin vermedi.

46. dakikada Musaba'nın ortasında kale çizgisi önünde Marius'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

52. dakikada kaptığı topla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci Tarık, topu çeldi.

59. dakikada ceza sahasında Skriniar'ın uzaklaştırmak istediği top önce rakibine sonra da kendisine çarptı. Hakem Halil Umut Meler, Skriniar'ın topa koluyla müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, penaltıyı iptal etti.

64. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Ntcham'ın şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

70. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası dışından Fred'in şutunda top az farkla üstten auta gitti.

89. dakikada Polat'ın pasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Milan Skriniar, mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinde cezalı duruma düştü.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltirken, Samsunspor 13 puanda kaldı. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile olan puan farkı 6'da kaldı.