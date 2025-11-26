Fenerbahçe 11 eksikle Avrupa Ligi sahnesinde! İşte Tedesco'nun Ferencvaros maçı ilk 11'i
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. 11 eksikle maça çıkacak sarı-lacivertliler, derbi öncesi moral depolamak istiyor. İşte Domenico Tedesco'nun Ferencvaros maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, perşembe saat 20.45'te Macar ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 7 puanla averajla 15. sırada bulunuyor. Ferencvaros ise 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan sonucu 3. sırada yer alıyor. Ligde galibiyet serisi yakalayan ve Avrupa Ligi'nde de sahasında oynadığı 2 maçı kazanan Fenerbahçe, serisine devam ederek üst sıralara çıkmak istiyor.
3. RANDEVU
Fenerbahçe, Ferencvaros ile 54 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip ilk olarak 1971-1972 sezonunun başında UEFA Kupası'nda rakip oldu. İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle biterken, rövanşta 3-1 kazanan Macar ekibi tur atladı. Taraflar, bui karşılaşmayla birlikte 3. kez kozlarını paylaşacak.
FRED, İSMAİL VE OOSTERWOLDE CEZALI
Viktoria Plzen maçında sarı kart gören İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Fred, cezalı duruma düştü. Bu 3 isim Ferencvaros'a karşı forma giyemeyecek. Oosterwolde, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki 4 müsabakada da 90 dakika formayı terletti. İsmail Yüksek ise 3 karşılaşmaya 11'de başlarken, Fred de 3 maçta sonradan oyuna dahil oldu. Sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü'nün de tedavileri sürüyor.
AVRUPA KUPALARINDA 295. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında perşembe günü oynayacağı mücadeleyle birlikte 295. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 116 galibiyet alırken, 63 maçta da berabere kaldı. 115 mücadelede ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 401 gol gönderirken, kalesinde ise 416 gol gördü.
KUPA 2'DE 153. MAÇ
Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 152 karşılaşma oynadı. Kanarya, bu kulvarda 66 galibiyet, 39 beraberlik ve 47 mağlubiyet elde etti. Bu süreçte 212 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde 191 gole engel olamadı.
MACAR TAKIMLARI İLE 16. KEZ
Fenerbahçe, Macar ekipleriyle 15 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, en fazla MTK Budapeşte ile karşılaştı. Kupa Galipleri Kupası, UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere 7 kez rakip olduğu MTK Budapeşte'ye 3 kez üstünlük sağlayan Fenerbahçe, 3 maçta ise kaybetti. 1 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe, o dönemki adıyla Videoton FC (Fehervar FC), Csepel FC ve Honved takımlarıyla da 2'şer kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Macar takımlarına karşı toplam 6 galibiyet elde ederken, 4 kez berabere kaldı, 5 kez de mağlup oldu.
RICARDO DE BURGOS DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Ferencvaros arasında oynanacak müsabakada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo de Burgos düdük çalacak. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda Cesar Soto Grado, AVAR'da da Daniel Trujillo Suarez oturacak.
LEVENT MERCAN LİSTEYE DAHİL EDİLDİ
Kanarya, UEFA'ya sunduğu oyuncu listesinde değişikliğe gitti. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Cenk Tosun'un yerine Levent Mercan listeye dahil edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...