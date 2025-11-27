Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'den Sörloth seferi! Atletico Madrid'in kararı...

Fenerbahçe'den Sörloth seferi! Atletico Madrid'in kararı... Fenerbahçe'de santrfor pozisyonu için transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler son 2 sezondur gündemine aldığı Alexander Sörloth için bir kez daha harekete geçecek. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ Fenerbahçe Haberleri





ABONE OL

Lider Galatasaray ile puan farkını bire düşüren Fenerbahçe, şampiyonluk için büyük bir transfer hamlesi planlıyor. En-Nesyri'den memnun olmayan sarı lacivertliler, Atletico Madrid'den Sörloth ve Barça'dan Lewandowski için girişim yaptı.





Barcelona ile anlaşması 2026'da bitecek Lewa devre arasında gelmek istemedi. Bunun üzerine kulüp yönetimi rotayı tamamen Sörloth'a kırdı.



