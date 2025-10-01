UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nice ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve futbolculardan İsmail Yüksek açıklamalarda bulunuyor. İşte Tedesco'nun sözleri...

İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI

"SAMANDIRA'DA HİÇBİR SORUN YOK"

"Fenerbahçe'de her zaman en iyiler oynar. Öz eleştiri tabii yapıyorum. Ben çok iyi oynasaydım transfere ihtiyaç olmazdı. Samandıra'da mutlu bir ortam var. İşler kötü gittiğinde insanlar sizi dibe çekmeye çalışabiliyor. Samandıra'da her şey gayet iyi, Fenerbahçe'nin büyüklüğü buradan geliyor. Samandıra'da hiçbir sorun yok Kulüp imkan verirse, gelip bakın ve tesis içindeki mükemmel ortamı görün. Maç kampları mükemmel, turnuvalarımız var. 4 senedir Samandıra'dayım, altını çizerek söylüyorum... Çok mutluyuz. Tepkiler son haftalardaki kötü sonuçlardan dolayı oluyor. Taraftarları anlıyorum, beklenti var. Son maçtaki Talisca'ya tepki bizi üzdü. Orada Talisca'ya da değil de hakeme tepki oldu diye düşünmek istiyorum. Golden sonra güzel birliktelik oldu."

TEDESCO'NUN AÇIKLAMALARI

"NICE SAVUNMADA GÜÇLÜ BİR TAKIM"

"Nice savunmada güçlü bir takım. Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım, onların da bizi savunması lazım!"

"KEREM PERFORMANSINDAN %100 MEMNUN DEĞİL"

"Kerem Aktürkoğlu bir sol kanat oyuncusu. Buraya geleli çok uzun süre olmadı, birazcık zaman ihtiyacı var. Ben geldiğimden beri en çok süre alan kendisi. Performansından %100 memnun değil, goller atmak, asistler yapmak isteyecektir. Kendisine süre tanıyacağım. Sahada baskısıyla elinden geleni yapıyor. Bir çocuk attan düşerse, tekrar ata bindirmelisiniz ki istediğini yapabilsin. Kerem ile ilgili hiçbir sorunum yok."

"ÇALIŞMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

"Sanırım geldiğimden beri 6 tane tam anlamıyla idman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var. Çalışmamız gereken çok şey var. İdman başına daha 1 konu çalışabilmişiz gibi oluyor. Takım elinden geleni yapıyor. Bazen maç içinde işler iyi gitmeyebilir, bunu da kabul etmek lazım. Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyuyamam, analiz yaparım. Kaybettiğimizde bazen sorunu görürüm ve düzeltmeye çalışırım."

"ALVAREZ'İN GERİ DÖNMESİ ÖNEMLİ"

"Edson Alvarez geri döndü, bu önemli. Bartuğ Elmaz çok iyi bir oyuncu, Avrupa kadrosunda yok ve bu yazık bir şey! Geldiğimizde takımda 7 sakat oyuncu vardı, şimdi 2'ye düşürdük."

"DURAN DÖNMEK İSTİYOR AMA..."

"Jhon Duran oynamak için motivasyona sahip. Bazı sakatlık 6 hafta sürecektir ama onun durumu böyle değil! Geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpleri, onu böyle oynattı. Bazen acı ile oyuncular oynar ama bir nokta gelir, artık oynayamazlar. Bacakta hissedilen bir ağrının sebebi, sırttan kaynaklanabilir. Bu tarz durumlarda zaman lazım. Pek çok uzman bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk. Jhon Duran dönmek istiyor ama süreç gerekiyor. Oyuncuyu zorlamam. Risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam. Leipzig'te Almanya Kupası Finali oynarken, bir oyuncum 'Ağrım var, oynayamayacağım' dedi. Ne yapabilirsiniz? Bir sakatlığı olan oyuncuyu oynamaya zorlarsanız, sağlam oyuncu 'Sakat oyuncuyu benden daha çok beğeniyorsunuz' diyebilir. Oyuncularımı koruyacağım."