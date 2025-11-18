Galatasaray-Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda 5. haftada Galatasaray MCT Technic, İtalya temsilcisi Pallacanestro Trieste’yi ağırlamaya hazırlanıyor. Sezona etkileyici bir başlangıç yapan Yakup Sekizkök’ün öğrencileri, çıktıkları dört maçın tamamını kazanarak büyük bir özgüven yakaladı ve grubun lideri konumuna yükseldi. Sarı-kırmızılılar için bu mücadele, yalnızca bir maç değil; aynı zamanda namağlup seriyi sürdürme ve Avrupa’daki iddiasını güçlendirme fırsatı anlamına geliyor. Basketbol tutkunlarının merakla beklediği sorular ise belli: Galatasaray MCT Technic-Pallacanestro Trieste maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm kritik bilgiler…