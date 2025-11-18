İskoçya-Danimarka maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nun 6. haftasında nefesler tutulacak bir mücadele sahne alıyor: İskoçya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Grubun zirvesi ve doğrudan Dünya Kupası bileti için son derece kritik olan bu karşılaşmada, galip gelen takım hem prestij hem de turnuvaya direkt katılım hakkını elde edecek. Kaybeden taraf ise play-off turuna kalmak zorunda olacak. 11 puanla grupta lider konumda bulunan Danimarka, hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibi İskoçya ise 10 puanla sahaya çıkarak iç saha avantajını kullanmak ve galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, İskoçya-Danimarka maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?