2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu’nun 8. haftası, iddiası bulunmayan iki takımın prestij mücadelesine sahne olmaya hazırlanıyor. Grup etabının son perdesinde Romanya, taraftarı önünde San Marino’yu ağırlarken, her iki ekip de elemeleri galibiyetle noktalayarak sahadan başı dik ayrılmayı amaçlıyor. Peki, Romanya-San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Romanya-San Marino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında, iddiası kalmayan iki takımın mücadelesi sahne alıyor. Romanya, grubun kapanış maçında San Marino'yu konuk ederken, her iki ekip de elemeleri galibiyetle tamamlayarak taraftarlarına moral veren bir veda yapmanın peşinde olacak. Turnuva boyunca puanla tanışamayan San Marino, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde edip elemeleri unutulmaz bir finalle kapatmanın hayalini kuruyor. Ev sahibi Romanya ise kendi sahasında oynayacağı bu karşılaşmada hata yapmadan, taraftarına üç puanlı bir gece yaşatmayı hedefliyor. Peki, Romanya-San Marino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMANYA-SAN MARİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında oynanacak Romanya-San Marino maçı 18 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak. Ilie Oana Stadyumu'nda oynanacak Romanya-San Marino maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.