Belarus-Yunanistan maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’nda son haftaya gelinirken Belarus ile Yunanistan, prestij niteliği taşıyan bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Turnuvada artık iddiası bulunmayan iki ekip de, grubu galibiyetle tamamlayarak taraftarlarına moral veren bir kapanış sunmayı hedefliyor. Ev sahibi Belarus, sahasında oynayacağı bu mücadelede taraftar desteğini arkasına alarak ilk dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline almak istiyor. Yunanistan ise elemeler boyunca gösterdiği inişli çıkışlı performansı unutturmak adına, deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Belarus-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?