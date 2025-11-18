Fenerbahçe milli ara öncesi son olarak sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-2'lik skorla mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray ile olan puan farkını 1'e indirdi.
Kanarya milli aranın ardından deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu mücadelenin hazırlıklarına devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı.
O futbolcunun Fenerbahçe'ye geri döneceği öğrenildi. Sezon başında Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, henüz süre alamadı ve bu nedenle mutsuz.
Milli takımdaki formasını da kaybeden Hırvat eldivenin İspanyol ekibinden devre arasında ayrılmak istediği öğrenildi. Liva, ocakta Fenerbahçe'ye geri dönecek. Fenerbahçe'nin şimdiden Hırvat kaleciye yeni bir kulüp aramaya başladığı belirtildi.