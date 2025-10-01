Video Fenerbahce Videoları Domenico Tedesco'dan flaş Jhon Duran açıklaması!

Domenico Tedesco'dan flaş Jhon Duran açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı Jhon Duran'ın sakatlık durumuna da değindi.

01 Ekim 2025 | 15:45
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

32:00
Domenico Tedesco'dan flaş Jhon Duran açıklaması! 01 Ekim 2025 | 12:00
00:28
Alessia Orro'ya 'En İyi Pasör' ödülünü dedesi takdim etti 27 Eylül 2025 | 12:00
00:08
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz stadyumdan sekerek ayrıldı! 21 Eylül 2025 | 12:00
01:27
Aykut Kocaman: Ciddi hatalar yapıldı! 21 Eylül 2025 | 12:00
01:27
Fenerbahçe'de Ali Koç yuhalandı! İşte o anlar 20 Eylül 2025 | 12:00
13:19
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran: Başarılı olmayan başkan gidecek 19 Eylül 2025 | 12:00
01:28
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Ederson'u yakından tanıyalım 16 Eylül 2025 | 12:00
02:10
Hakan Bilal Kutlualp: Ali Koç döneminde verilen sözler tutulmadı 16 Eylül 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN