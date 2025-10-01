Domenico Tedesco'dan flaş Jhon Duran açıklaması!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı Jhon Duran'ın sakatlık durumuna da değindi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
32:00
Domenico Tedesco'dan flaş Jhon Duran açıklaması! 01 Ekim 2025 | 12:00
00:28
Alessia Orro'ya 'En İyi Pasör' ödülünü dedesi takdim etti 27 Eylül 2025 | 12:00
00:08
Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz stadyumdan sekerek ayrıldı! 21 Eylül 2025 | 12:00
01:27
Aykut Kocaman: Ciddi hatalar yapıldı! 21 Eylül 2025 | 12:00
01:27
Fenerbahçe'de Ali Koç yuhalandı! İşte o anlar 20 Eylül 2025 | 12:00
13:19
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran: Başarılı olmayan başkan gidecek 19 Eylül 2025 | 12:00
01:28
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Ederson'u yakından tanıyalım 16 Eylül 2025 | 12:00
02:10
Hakan Bilal Kutlualp: Ali Koç döneminde verilen sözler tutulmadı 16 Eylül 2025 | 12:00
Bugün
- İşte Osimhen'in son durumu!Galatasaray 30 Eylül 2025 | 09:13
- RAMS Park'ta ışık şovu!Galatasaray 30 Eylül 2025 | 08:18
- Galatasaray taraftarı Liverpool'lu futbolcuları uyutmadı!Galatasaray 30 Eylül 2025 | 10:23
- Liverpool kafilesi, RAMS Park Stadyumu'na hareket ediyor!Galatasaray 30 Eylül 2025 | 08:08