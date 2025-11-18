Hongqi Türkiye ve Galatasaray’dan önemli iş birliği

Türkiye’de lüks otomobil sektörünün lider markalarından olan Yeniköy Motors’un distrübütörlüğünü yaptığı Hongqi Türkiye ile Galatasaray Spor Kulübü arasında özel bir anlaşmaya imza atıldı. Anlaşma kapsamında Galatasaray futbolcularına, Hongqi Türkiye’nin E-HS9 model araçları sezon sonuna kadar kullanmaları için tahsis edildi. Yüzde yüz elektrikli sürüşüyle sıfir emisyon, sessiz ve çevre dostu bu deneyim, oyuncuların günlük yaşamına da değer katmayı hedeflemekte.

A Spor

Giriş Tarihi: 18.11.2025 14:10

Hongqi, yenilikçi tasarımları ve ileri teknolojiye sahip donanımlarıyla dünyanın önde gelen lüks otomobil markaları arasında yer alıyor. Galatasaray ile yapılan bu anlaşma, Hongqi'nin Türkiye'deki varlığını güçlendirirken markanın spora ve güçlü değerlere olan yakınlığını da vurguluyor.

Yeniköy Motors güvencesiyle Türkiye pazarında büyümesini sürdüren Hongqi Türkiye, Galatasaray ile gerçekleştirilen bu iş birliği sayesinde markanın prestijini spor dünyasıyla buluşturarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Gerçekleştirilen bu iş birliği, Türk sporunun en köklü kulüplerinden biri olan Galatasaray ile Hongqi Türkiye'nin temsil ettiği lüks ve teknolojiyi bir araya getirerek iki seçkin markanın ortak vizyonunu ortaya koyuyor.



Yeniköy Motors Pazarlama Müdürü Melisa Demirkol, iş birliğiyle ilgili ana değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Hongqi Türkiye olarak amacımız, lüksü ve teknolojiyi sadece sunmak değil, kullanıcılarımıza eşsiz bir deneyim olarak yaşatmak. Galatasaray gibi köklü bir kulüple gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, markamızın Türkiye'deki yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası. Bu sayede Hongqi'nin ileri teknolojisini ve sürdürülebilir elektrikli mobilite vizyonunu, Türkiye'nin en geniş taraftar topluluklarından biriyle buluşturuyoruz. Kullanıcılarımıza ayrıcalıklı bir deneyim ve ileri teknolojiyi bir arada sunarak sektörde fark yaratmayı hedefliyor, Hongqi'nin global ölçekte sahip olduğu prestiji ülkemizde de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliğiyle birlikte Hongqi'nin geleceğe dönük vizyonunu, yenilikçi tasarım anlayışını ve çevre dostu yaklaşımını daha geniş kitlelere taşıyacağız."

Demirkol'un açıklamasının ardından Yeniköy Motors Genel Müdürü Özgür Konuk ise şunları belirtti: "Galatasaray gibi güçlü bir marka ile aynı yolda ilerlemekten gurur duyuyoruz. Bu iş birliğinin Hongqi'nin Türkiye'deki yolculuğuna ivme kazandıracağına inanıyoruz."





Hongqi Türkiye Hakkında

Hongqi Türkiye, yenilikçi tasarımları ve ileri teknolojiye sahip donanımlarıyla dünyanın önde gelen lüks otomobil markaları arasında yer alıyor. 2023 yılında Çin'in en köklü ve prestijli otomobil markalarından Hongqi'nin Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Yeniköy Motors, markayı ülkemizde temsil etmeye başlamıştır. 1958'den bu yana lüks ve yüksek performanslı otomobiller üreten Hongqi, Türkiye'de de güçlü marka imajı ve müşteri odaklı yaklaşımıyla kısa sürede kendine sağlam bir yer edinmiştir.



Hongqi'nin amiral gemisi olarak öne çıkan E-HS9, 551 beygir gücü ve yaklaşık 750 Nm torkuyla yüksek performansı zarif bir sürüş deneyimine dönüştürüyor. Elektrikli 4x4 çekiş sistemi sayesinde güçlü hızlanmayı yola kusursuzca aktarırken, 120 kWh bataryasıyla 500 kilometrenin üzerinde menzil sunarak uzun yol konforunu güvence altına alıyor. İç mekânda ise 2+2+2 koltuk düzeni, yolculara her sırada eşit derecede lüks ve ferahlık sağlıyor; masaj, ısıtma ve havalandırma özellikleriyle desteklenen Nappa deri koltuklar yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Tüm bu üstünlükler, yalnızca ileri teknolojiyi değil aynı zamanda lüksün modern yorumunu da yansıtarak E-HS9'u sınıfinda ayrıcalıklı bir konuma getiriyor.

Hongqi E-HS9 Teknik Özellikler



• Motor Gücü: 160 kW (ön) + 245 kW (arka) → Toplam 551 HP

• Tork: ~750 Nm

• 0-100 km/s: ~4.9 saniye

• Maksimum Hız: 200 km/s

• Çekiş: 4x4 (AWD)

• Batarya Kapasitesi: 120 kWh

• Menzil: ≥ 500 km

• Süper Hızlı Şarj: 10 dakikada 100 km menzil

Öne Çıkan Donanımlar

• Nappa deri koltuklar

• Masaj fonksiyonlu, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar

• 4 bölgeli otomatik klima, PM2.5 hava filtresi

• Çoklu ekran iletişim sistemi

• "Hey Hongqi" sesli komut sistemi

• Panoramik cam tavan

• LED Matrix akıllı farlar

• Adaptif hız sabitleyici

• Otomatik park asistanı

• Kör nokta asistanı

