Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen 20 yaşındaki sağ bek Ognjen Mimovic ve kulübü ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. Ayrıca, Mimovic'in sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a doğru yola çıktığı ifade edildi.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.