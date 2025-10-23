Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mağlup ettiği Alman ekibi Stuttgart'a X hesabından gönderme yaptı.

Avrupa Ligi'ndeki 3. maçında Stuttgart'ı Kadıköy'de 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, son düdüğün ardından ortalığın karıştığı ve futbolcuların birbirine girdiği gergin mücadele sonrası paylaşım yaptı.

X'teki ingilizce hesabından skor tabelası ve maçta oyuna girdiği andan itibaren Fenerbahçeli futbolcuları kışkırtmaya çalışan Deniz Undav'la tartışan İsmail Yüksek'in eliyle yaptığı 1-0 işaretinin resimleri paylaşıldı. Sarı lacivertliler resimlerin yanı sıra paylaşımına almanca "Tschüss" yani "Güle güle" mesajı da ekledi.

İşte o paylaşım: