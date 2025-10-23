Fenerbahçe - Stuttgart maçında ortalık karıştı! Bitiş düdüğünün ardından...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.10.2025 - 21:55 Güncelleme Tarihi: 23.10.2025 - 22:04
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında evinde Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin galibiyet golünü 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Öte yandan müsabakanın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları saha içinde tartışma yaşadı.
Kısa süre devam eden gerginlik daha sonra yatıştırıldı.