Roma-Viktoria Plzen maçı | Roma-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı 3. hafta maçlarıyla devam ediyor. İtalya temsilcisi Roma, sahasında Çekya ekibi Viktoria Plzen’i konuk edecek. Turnuvada hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Roma, Gian Piero Gasperini yönetiminde etkili bir performans sergileyerek grubunda liderliği perçinlemek istiyor. Diğer yandan Viktoria Plzen, Avrupa’daki namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği bu mücadele öncesi, “Roma-Viktoria Plzen maçı canlı izle” aramaları hız kazandı. Peki, Roma-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tüm detayları…