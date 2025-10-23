İşte Edson Alvarez'in bacağının son durumu!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Stuttgart’ı ağırladı. Çekişmeli maçta Stuttgart’lı Bilal El Khannouss’un, Edson Alvarez’e yaptığı sert müdahalede sarı kart çıktı. Ancak Edson'un bacağının son hali pozisyonun ciddiyetini ortaya koydu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Stuttgart'ı ağırladı. Maçın 22. dakikasında Stuttgart forması giyen Bilal El Khannouss, Fenerbahçeli Edson Alvarez'e sert bir müdahalede bulundu.

Hakem Jakob Kehlet ise pozisyonu sarı kartla cezalandırmakla yetindi. Ancak karar hem tribünlerden hem de teknik ekipten büyük tepki topladı.

Devre arasında Fenerbahçe soyunma odasından gelen görüntüler ise müdahalenin ne kadar ağır olduğunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, El Khannouss'un krampon darbesi sonucu Edson Alvarez'in bacağında derin bir yara oluştuğu görüldü.

İŞTE O POZİSYON VE EDSON ALVAREZ'İN BACAĞININ SON DURUMU:

GÖRÜNTÜ TRT 1'DEN ALINMIŞTIR