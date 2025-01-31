Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic İstanbul'a geldi!
Fenerbahçe'nin, Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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