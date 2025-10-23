Crystal Palace-AEK Larnaca CANLI | Crystal Palace-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace, kendi sahasında AEK Larnaca’yı konuk edecek. Turnuvanın güçlü ekiplerinden biri olarak gösterilen Crystal Palace, ilk haftada aldığı galibiyetin ardından evinde de kazanarak 2’de 2 yapmayı hedefliyor. İngiliz ekibi, taraftarının desteğini arkasına alarak sahada üstün bir performans sergilemeyi planlıyor. Deplasmanda mücadele edecek Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ise turnuvadaki ilk haftadaki galibiyetini taçlandırmak istiyor. Peki, Crystal Palace-AEK Larnaca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?