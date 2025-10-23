Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin Stuttgart zaferi Almanya'da ses getirdi! İşte atılan manşetler...

Fenerbahçe'nin Stuttgart zaferi Almanya'da ses getirdi! İşte atılan manşetler... UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin zaferi Alman gazetelerinde geniş yankı buldu. İşte atılan manşetler…









UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Kadıköy'deki mücadelede sarı-lacivertlilerin ortaya koyduğu dirençli oyun ve tribün atmosferi, Almanya basınında geniş yer buldu. Alman medyası hem Fenerbahçe'nin galibiyetini hem de maç sonundaki tartışmaları manşetlerine taşıdı. İşte o manşetler…

KICKER: VAR ÖNE ÇIKTI! STUTTGART, FENERBAHÇE'YE KIL PAYI YENİLDİ

Kicker, maçta Video Yardımcı Hakem'in (VAR) sıkça devreye girdiğine dikkat çekti. Haberde, Stuttgart'ın birçok fırsatı değerlendiremediği ve İstanbul deplasmanında sahadan 1-0 mağlup ayrıldığı belirtildi.