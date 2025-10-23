AEK-Aberdeen maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında AEK ile Aberdeen karşı karşıya gelecek. Yunanistan temsilcisi, sahasında oynayacağı mücadelede hata yapmak istemiyor ve turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. İskoçya ekibi Aberdeen ise deplasmanda çıkış arıyor. İlk maçında aldığı mağlubiyetin ardından toparlanmayı amaçlayan konuk ekip, zorlu mücadeleden puan veya puanlarla dönmenin yollarını arıyor. Peki, AEK-Aberdeen maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AEK Atina-Aberdeen maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

AEK-ABERDEEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak AEK-Aberdeen maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak. Yunanistan'da oynanacak karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.