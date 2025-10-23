Altın bugün ne kadar? 23 Ekim Perşembe | Gram, çeyrek, yarım altın Kapalı Çarşı alış-satış fiyatı

Altın piyasasında dalgalanmalar devam ederken Kapalı Çarşı'da gram altın, geçen hafta 6 bin 100 TL'ye kadar ulaşırken dün günü 5 bin 800 TL civarında kapattı. Sarı metalde aşağı yönlü hareket devam ediyor. FED'in faiz kararı öncesinde Merkez Bankası bugün politika faizini duyuracak. Faizi düşürmesi beklenen PPK'nın kararının altın fiyatlarında etkisini, Kapalı Çarşı'da vcanlı altın fiyatlarını ve anlık döviz kuru takibini haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 06:49

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan aşağı yönlü seyir, yatırımcıların kafasında soru işaretleri yaratmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde altının gramı, günü 5 bin 800 TL civarında kapattı. Küresel çapta devam eden riskler sarı metal üzerinde dalgalanmaları artırıyor. Uzmanlar, düşüüşün geçici olduğunu ve altının yatırımcılarını uzun vadede mutlu olmaya devam edeceğini belirtiyor. Peki altın bugün ne kadar? İşte 23 Ekim Perşembe Kapalı Çarşı'da altın ve döviz kuru...

GRAM ALTIN NE KADAR? | 23 EKİM PERŞEMBE

GRAM ALTIN ALIŞ: 5824.79 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5946.02 TL

FAİZ KARARI İÇİN NEFESLER TUTULDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararı, altın fiyatlarını doğrudan etkileyecek bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor; piyasa beklentileri, politika faizinin mevcut %40,5 seviyesinden 100-150 baz puan indirileceği yönünde. Eğer indirim gerçekleşirse dolar/TL kurunu yukarı itmesi ve gram altın fiyatlarını kısa vadede %1-2 civarında yükseltmesi bekleniyor. Tersine, faiz sabit tutulur veya artırılırsa ise altın baskı altında kalacak; ancak enflasyonun yüksek seyretmesi (yıl sonu tahmini %25-29) nedeniyle indirim olasılığı daha ağırlıklı.

Canlı döviz kuru (23 Ekim)

CANLI DÖVİZ KURU 23 EKİM 2025

◼ABD Doları: 41,97 (Alış) - 41,98 (Satış)

◼EURO: 48,78 (Alış) - 48,83 (Satış)

◼STERLİN: 56,11 (Alış) - 56,16 (Satış)

GÖZLER FED'İN KARARINDA

Piyasa analistleri, düşüşün sürekliliğini sorgularken, Fed'in faiz indirim beklentilerine odaklanıyor. Eğer ABD Merkez Bankası, yıl sonuna doğru faizleri 25-50 baz puan düşürürse, altın için pozitif bir katalizör oluşabilir. Tarihsel verilere bakıldığında, faiz indirim dönemlerinde ons altın genellikle %10-15 arası değer kazanıyor. Buna karşın, güçlü ABD istihdam verileri gibi sürpriz gelişmeler, dolar endeksini yukarı iterek altını baskılayabilir. Yıllık %49'luk artışa rağmen, mevcut gerileme teknik analizde "düzeltme" olarak nitelendiriliyor.

Kapalı Çarşı'da altın fiyatları!

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 23 EKİM

▶Gram Altın Alış: 5533.8040₺

▶Gram Altın Satış: 5534.5060₺

▶Çeyrek Altın Alış: 8964.5430₺

▶Çeyrek Altın Satış:9104.8385₺

▶Yarım Altın Alış: 17928.5735₺

▶Yarım Altın Satış: 18237.7423₺

▶Tam Altın Alış: 35744.38₺

▶Tam Altın Satış: 36308.02₺

▶Cumhuriyet Altını Alış: 36576.0323₺

▶Cumhuriyet Altını Satış:37193.2363₺

▶Ata Altın Alış: 36570.6816₺

▶Ata Altın Satış: 37191.4051₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 23 Ekim Perşembe günü saat 06.26 itibarıyla alınmıştır.