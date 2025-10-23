Malmö FF-Dinamo Zagreb maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Malmö FF, sahasında Dinamo Zagreb’i ağırlayacak. İsveç temsilcisi, ev sahibi avantajını kullanarak güçlü rakibi karşısında turnuvadaki ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor. Konuk ekip Dinamo Zagreb ise deplasmanda 3’te 3 yaparak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Hırvat ekibi, disiplinli bir savunma ve hızlı kontra ataklarla sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Malmö FF-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar…