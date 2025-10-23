CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Batagov transfer iddialarına yanıt verdi! Batagov transfer iddialarına yanıt verdi! 15:10
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Sakatlık... Galatasaray'dan İlkay Gündoğan açıklaması! Sakatlık... 13:37
G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'da gündem oldu! G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'da gündem oldu! 12:13
G.Saray'ın kalan maçları! G.Saray'ın kalan maçları! 12:07
F.Bahçe'nin Kadıköy karnesi gündem oldu! F.Bahçe'nin Kadıköy karnesi gündem oldu! 11:54
F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... F.Bahçe'de yaprak dökümü! 4 oyuncu... 11:40
Daha Eski
G.Saray'da İlkay endişesi! Kaçıracağı maçlar... G.Saray'da İlkay endişesi! Kaçıracağı maçlar... 10:59
Yıldız isimden büyük fedakarlık! Yıldız isimden büyük fedakarlık! 10:55
'G.Saray Bodo/Glimt'i salladı!' 'G.Saray Bodo/Glimt'i salladı!' 10:51
G.Saray'ın yıldızına tepki! G.Saray'ın yıldızına tepki! 09:56
İşte G.Saray'ın ilk 8 şansı! İşte G.Saray'ın ilk 8 şansı! 09:53
Fenerbahçe-Stuttgart maçı detayları! Fenerbahçe-Stuttgart maçı detayları! 09:41
Celtic-Sturm Graz maçı saat kaçta?
Roma-Viktoria Plzen maçı saat kaçta?
Süper Loto sonuçları belli oldu mu? 30 Eylül
Altın bugün ne kadar? Kapalı Çarşı alış-satış fiyatı