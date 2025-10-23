UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Celtic ile Sturm Graz kozlarını paylaşacak. İskoçya temsilcisi, iç saha avantajını kullanarak ilk galibiyetini almayı ve puanını 4’e yükseltmeyi hedefliyor. Taraftarlarının önünde moral bulmak isteyen Celtic, güçlü rakibine karşı etkili bir performans sergilemek istiyor. Turnuvaya 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayan Avusturya ekibi Sturm Graz ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi planlıyor. Peki, Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta heyecanı, İskoçya temsilcisi Celtic ile Avusturya ekibi Sturm Graz arasındaki mücadeleyle devam ediyor. Ev sahibi Celtic, sahasında oynayacağı kritik karşılaşmada ilk galibiyetini almayı ve puanını 4'e yükseltmeyi hedefliyor. Konuk ekip Sturm Graz ise turnuvaya 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile başladı. Zorlu deplasmanda puan veya puanlar alarak gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen Avusturya temsilcisi, savunmada disiplinli olup kontra ataklarla rakibine üstünlük kurmayı amaçlıyor. Peki, Celtic-Sturm Graz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CELTIC-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Celtic-Strum Graz maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

CELTIC-STURM GRAZ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celtic: Schmeichel; Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney; Engels, McGregor, McCowan; Forrest, Iheanacho, Tounekti

Sturm Graz: Bignetti; Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic; Horvat, Gorenc-Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Malone, Jatta