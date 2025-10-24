Beşiktaş'ta camiadan zaman ve sabır isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, transfer için yeni ekip kurdu. Genel Koordinatör Serkan Reçber kolları sıvarken, siyah beyazlıların ocak ayında en az 4 takviye yapması bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş kritik Konyaspor deplasmanında 3 puanla dönerek şampiyonluk yarışının içinde kaldı. Ancak ortaya konulan futbol, hayal kırıklığına neden oldu. Müsabakanın ilk yarısında ceza sahasında sadece bir kez topla buluşan siyah-beyazlı takımın, ilk isabetli şutunda gol bulması dikkat çekti. Kartal maç boyunca topu rakibe verirken, yeşil-beyazlı takıma tam 60 orta yapma fırsatı tanıdı. Beşiktaş'ın yüzde 21'lik topla oynama yüzdesi eleştirileri beraberinde getirdi.

ZAMAN VE SABIR İSTEDİ

Büyük takım performansına henüz ulaşamadıklarını itiraf eden teknik direktör Sergen Yalçın, rakibin zaaflarından faydalanarak sonuca gittiklerini söyledi. Camiadan zaman ve sabır isteyen 52 yaşındaki teknik adam, yeniden yapılanmaya gideceklerini vurgularken, transfer sinyallerini verdi. Deneyimli çalıştırıcı daha önce scout ekibinin başındaki Eduard Graf'ı "2 yabancı kontenjanında genç oyuncumuz yok. Sağ olsun scout ekibimiz aylardır bu konuyla ilgili çok iyi çalışmış!" diyerek eleştirmişti.

YENİDEN YAPILANMA

Fotomaç'ın haberine göre, Ümraniye'de yeniden yapılanma çerçevesinde transferle ilgili yeni bir ekip kuran Sergen Yalçın, takımda bazı şeyleri değiştirmek için operasyona gidecek. Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile transfer çalışmalarına şimdiden başlayan tecrübeli hocanın kış transfer döneminde orta saha, stoper, sol kanat ve kaleye mutlaka takviye talep ettiği öğrenildi. Beşiktaş'ın mevcut kadroya en az 4 ekleme yapması bekleniyor.

DAHA ÖNCE ALTYAPIDA ÇALIŞTI

Serkan Reçber 2018'de Beşiktaş'ta kısa süre altyapı direktörlüğü görevinde bulundu. 2019'dan itibaren Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini üstlendi. Lacivert-beyazlı takıma önemli oyuncuların kazandırılmasında başrolü oynayan 50 yaşındaki futbol adamının 17 Eylül 2025'te siyah-beyazlı kulüple yolları yeniden kesişti. A Takım Futbol Koordinatörlüğü görevine getirilen Reçber, teknik direktör Sergen Yalçın'la devamlı istişare halinde.