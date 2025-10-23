UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Stuttgart 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Geçen maç da söyledim, önemli olan kazanmak. Ben de gol attığım için, takımıma katkı sağladığım için mutluyum. Müthiş bir atmosfer vardı. Taraftarlarımızın yüreklerine sağlık. Biz de sahada en iyi şekilde performans göstermeye çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız var. Maç maç, adım adım daha iyi olacağız."

"Taraftarımız bize o hissi verince, desteği verince sahada hissedince daha farklı oluyoruz. O hırsı hem biz hem taraftarımız gösterdi."