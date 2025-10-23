Sigma Olomouc-Rakow maçı ne zaman ve saat kaçta? Konferans Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Çekya temsilcisi Sigma Olomouc, sahasında Polonya ekibi Rakow’u ağırlayacak. Ev sahibi ekip, sahasındaki maçta taraftarının desteğini arkasına alarak turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmeyi ve puanını 3’e çıkarmayı hedefliyor. Rakow ise deplasmanda zorlu bir sınav verecek. Polonya temsilcisi, turnuvaya 2’de 2 ile başlamış olmanın verdiği özgüvenle galibiyet serisini sürdürmeyi ve puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki, Sigma Olomouc-Rakow maçı ne zaman ve saat kaçta? Konferans Ligi maçı hangi kanalda?

Sigma Olomouc-Rakow maçını canlı takip etmek tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Çekya temsilcisi Sigma Olomouc, Polonya ekibi Rakow'u ağırlayacak. Ev sahibi ekip, sahasında oynayacağı maçta iç saha avantajını kullanarak turnuvadaki ilk 3 puanını kazanmayı hedefliyor. Taraftarının desteğini arkasına alacak Olomouc, galibiyet için sahada disiplinli ve etkili bir performans sergilemeyi planlıyor. Rakow ise deplasmanda oynayacağı kritik mücadelede hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Polonya ekibi, turnuvada 2'de 2 yaparak istikrarlı bir başlangıç gerçekleştirmeyi ve puan tablosunda üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Peki, Sigma Olomouc-Rakow maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SIGMA OLOMOUC-RAKOW MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında oynanacak Sigma Olomouc-Rakow maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.