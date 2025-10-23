UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Lincoln Red Imps ile Lech Poznan, heyecan dolu bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak. Turnuvaya beklenmedik bir başlangıç yapan Cebelitarık temsilcisi, ilk maçta kalesinde gördüğü 5 golün ardından sahada daha etkili ve organize bir oyun sergileyerek taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Deplasmanda mücadele edecek olan Lech Poznan ise turnuvaya 3 puanla başlamış ve seri galibiyetler peşinde. Peki, Lincoln Red Imps-Lech Poznan maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Lincoln Red Imps ile Lech Poznan karşı karşıya gelecek. Turnuvaya Cebelitarık temsilcisi olarak zor bir başlangıç yapan Lincoln Red Imps, ilk maçta kalesinde gördüğü 5 golün ardından sahasında daha disiplinli ve etkili bir oyun sergilemeyi amaçlıyor. Lech Poznan ise 3 puanla turnuvaya başlamış ve deplasmanda da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Polonya ekibi, güçlü rakibi karşısında disiplinli bir oyun ortaya koyarak üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Lincoln Red Imps-Lech Poznan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LINCOLN RED IMPS-LECH POZNAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında oynanacak Lincoln Red Imps-Lech Poznan maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.