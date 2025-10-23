Freiburg-Utrecht maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Freiburg, sahasında Utrecht’i konuk edecek. Turnuvada namağlup bir performans sergileyen Alman ekibi, taraftarı önünde oynayacağı bu mücadelede serisini sürdürmek ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Henüz puanla tanışamayan Hollanda temsilcisi Utrecht ise bu zorlu deplasmanda ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. Peki, Freiburg-Utrecht maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?