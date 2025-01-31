Ognjen Mimovic kimdir? Kaç yaşında, nereli ve pozisyonu ne? Ognjen Mimovic'in kariyeri...

Süper Lig’de ve Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca transferleriyle ses getiren sarı-lacivertliler, sağ bek pozisyonuna da takviye yaparak kadrosuna derinlik kazandırmayı amaçlıyordu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kanarya, genç oyuncu Ognjen Mimovic ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ognjen Mimovic’in İstanbul’a davet edildiği ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. Peki, Ognjen Mimovic kimdir? Kaç yaşında, nereli ve pozisyonu ne? Ognjen Mimovic'in kariyeri...

Süper Lig'de şampiyonluk için mücadelesini sürdürenve UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mert Müldür'ün sakatlanması ve Osayi-Samuel ile yapılan sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine sarı-lacivertliler, sağ bek pozisyonuna takviye yapma kararı aldı. Bu doğrultuda yapılan görüşmelerin ardından, genç oyuncu Ognjen Mimovic ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun İstanbul'a davet edildiği açıklandı. Peki, Ognjen Mimovic kimdir? Kaç yaşında, nereli ve pozisyonu ne? Ognjen Mimovic'in kariyeri...

OGNJEN MIMOVIC KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic 17 Ağustos 2004 tarihinde Sırbistan'ın Gornji Milanovac bölgesinde dünyaya geldi. Kısa süre içerisinde dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 20 yaşındaki futbolcu, Kızılyıldız U19 takımından as takıma yükselme başarısı gösterdi. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Sırbistan Ligi'nde forma giyen Mimovic, yarım sezon sonunda gösterdiği performans ile sarı-lacivertlilere transfer oldu.

OGNJEN MIMOVIC HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Genç yaşında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme başarısı gösteren Ognjen Mimovic sağ bek olarak forma giymektedir. Bu sezon Kızılyılzdız'da gösterdiği performans ile Fenerbahçe'nin dikkatini çeken 20 yaşındaki futbolcu, sol kanat ve sağ kanat mevkilerinde de süre almıştır.

OGNJEN MIMOVIC'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

1 Ocak 2024 tarihinde Kızılyıldız ile sözleşme imzalayan Ognjen Mimovic, altyapısında yetiştiği takımda süre almaya başladı. İlk profesyonel sözleşmesini Sırbistan temsilcisi ile yapan Mimovic, İkinci transferini Fenerbahçe ile yaptı.

OGNJEN MIMOVIC'İN İSTATİSTİKLERİ NASIL?

20 yaşında Kızılyıldız ile hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde oynayan Ognjen Mimovic istatistikleri ile sarı-lacivertlilerin dikkatini çekti. Şampiyonlar Ligi play-off turu maçında Bodo/Glimt karşısında süre alan Mimovic kariyerinde ilk golünü atarak, takımının tur atlamasına katkıda bulundu. Kızılyıldız'da toplam 34 maça çıkan 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu, bu maçlarda 1 gol atarken, 3 defa da asist yaptı.