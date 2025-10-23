UEFA Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, 3. haftada Fenerbahçe ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, Nice karşısında elde ettiği galibiyetin ardından üst üste ikinci zaferini alarak puanını 6’ya yükseltmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde sahaya çıkacak olan temsilcimiz, Alman ekibi Stuttgart’a karşı etkili bir futbol sergileyerek taraftarlarını sevindirmeyi amaçlıyor. Kadıköy’de oynanacak karşılaşmada hangi oyuncuların ilk 11’de forma giyeceği ise taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kadıköy'de Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Turnuvada Nice karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan sarı-lacivertliler, seyircisi önünde kazanarak puanını 6'ya yükseltmeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de ilk 11 ise merak ediliyor.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Stuttgart maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Stuttgart maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Hendriks, Mittelstadt, Stiller, Andres, Tomas, Führich, Bouanani, El Khannous

KANARYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Milli ara sonrası Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Stuttgart karşısında iç saha avantajını kullanmak isteyen sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco yönetiminde etkili bir performans ortaya koymayı amaçlıyor. Kritik karşılaşmada kazanması durumunda 6 puana yükselecek Kanarya, bu avantajı değerlendirmek istiyor.

"TÜM OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco şu ifadeleri kullandı:

Çok fazla maç oynadık. Bu maçlarda Kerem Aktürkoğlu oynadı. Youssef En-Nesyri sürekli oynadı. İsmail yüksek keza sürekli oynadı. Skrniar devamılı oynayan oyunculardan. Semedo da fitse oynamaya devam etti. Sakatlıklar oldu. Bu sakatlıklar oluştuğu zaman da sizi etkiliyor. Biz oyuncuları oynatarak onlara güven verdiğimizi gösteriyoruz. Son 7 güne baktığınızda 3 maça çıktık. Bazen oyuncular ağrı hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Son 4-5 maç özelinde, 7 oyuncu aslında aynı oyunculardı. Bana göre 2-3 değişiklik yapmak normal. Herkese ihtiyacımız var. Dengeyi kurmak istiyoruz. 7-8 oyuncunun devam ediyor olması çok küçük bir istatistik olarak görülmemeli.

"İLK DEFA BÖYLE BİR DURUMU TECRÜBE EDİYORUM"

Toplantıda yer alan Edson Alvarez ise şöyle konuştu:

Bu olaylar oyuncuları etkileyebiliyor. Ben ilk defa böyle bir durumu tecrübe ediniyorum. Fenerbahçe etrafında medyada çok fazla şey söyleniyor. Çok fazla konuşmalar yapılıyor. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Dolayısıyla bu normal. Bu olanları bizim unutmamız gerekiyor. En iyisine odaklanmamız gerekiyor. Oynamak, keyif almak ve tabii ki kendimizi göstermek istiyoruz. Bu camiayı mutlu etmek istiyoruz. Kulübün ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Çok fazla gereksiz konuşmalar yapılıyor. Bizler kendimizi geliştirmek, ilerlemek, keyif almak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini vermek istiyoruz. Kendimizi geliştirmek adına iyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim.

ALMAN TAKIMLARINA KARŞI 14. RANDEVU

Fenerbahçe, bugüne kadar Alman ekipleriyle 13 müsabakaya çıktı. 1961 yılında Nürnberg, 1970'te ise Carl Zeiss Jena ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip olan sarı-lacivertliler, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Kanarya, 2000'li yıllardan sonra ise Bayer Leverkusen, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ve Schalke 04'le oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Mönchengladbach'a karşı Avrupa Ligi gruplarında 1 galibiyet elde ederken, 1 maçta kaybetti.

Fenerbahçe, en fazla maçı Eintracht Frankfurt ile yaptı. 2006 yılında UEFA Kupası, 2021'de Avrupa Ligi'nde karşılaşan taraflar 3 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

"KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, Fenerbahçe'nin iyi bir oyuncu grubu olduğuna değinerek şunları söyledi:

Hoeness, sarı-lacivertlilerin son maçına yönelik de görüşünü paylaşarak, "Son maçta da baskı kurdular. Bunu dikkate almayarak oyuna konsantre olacağız. Bizim için bir dezavantaj ama o kadar da etkili olmayacak. Bizim kendi taktiklerimiz var. Rakibin zayıflamasıyla ilgili bir şey yok. Kazanmak için her şeyi yapacağız.

"SÜREKLİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUM"

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Stuttgart'ta Kaptan Atakan Karazor'un açıklaması şöyle:

Milli takımda olmaktan dolayı çok mutluyum. Orada Fenerbahçe'de oynayan arkadaşlarım da var. Bu çok güzel bir şey. Sürekli görüşmeler de yapıyorum. Yarın maça odaklanacağım. İsmail Yüksek milli takımdan da arkadaşım. Kendisiyle daha önce maçlar yaptım. Teknik direktörüm görev verirse en iyi şekilde yapacağım. Şu an iyileşme aşamasındayım.

AVRUPA KUPALARINDA 293. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 115 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, son maçını oynadığı Nice karşılaşmasında Avrupa kupalarındaki 400. golüne ulaştı. Bugüne kadar kalesinde ise 416 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 151. KARŞILAŞMA

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 151. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 150 müsabakada 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 211 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 191 gol gördü.

STUTTGART BUNDESLIGA'DA KAÇINCI SIRADA?

Stuttgart, Almanya Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sebastian Hoeness'in öğrencileri 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip filelere 11 gol gönderen Stuttgart, kalesinde 6 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda iyi bir grafik sergilerken, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HAKEMİ

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanacak müsabakada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ile Wollenberg Rasmussen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturacak. AVAR'da ise Jens Maae eşlik edecek.