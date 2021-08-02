02 Ağustos 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Vitor Pereira Sosa ve Ozan Tufan'ı satış listesine koydu

Pereira o 2 ismin üstünü çizdi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.08.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Vitor Pereira'dan flaş kararlar gelmeye devam ediyor. Pereira'nın yönetime sunduğu raporda Sinan Gümüş, Mauricio Lemos, Dirar ve Zanka'nın ardından Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın da gönderilecekler listesine eklenmesini istediği iddia edildi. (FB spor haberleri)

Başkan Ali Koç'un bahsettiği rapor için flaş iddialar konuşulmaya başlandı. Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Pereira'nın yeni sezon öncesi gönderilmesini istediği isimlerle ilgili yönetime verdiği raporda; Sinan Gümüş, Mauricio Lemos, Dirar ve Zanka ile birlikte iki yıldız oyuncunun da yer aldığı ileri sürüldü. Portekizli hocanın Jose Sosa ve Ozan Tufan'ın performanslarını yetersiz bulduğu ve gönderilecekler listesine eklediği belirtildi. Pereira'nın raporunda Mesut Özil, Caner Erkin, Osayi ve Serdar Dursun'un performanslarından da memnun olmadığını dile getirdiği iddia edildi.
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