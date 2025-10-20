West Ham United–Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’de 8. haftanın kapanış mücadelesinde West Ham United sahasında Brentford’u ağırlıyor. Teknik direktör Graham Potter ile yollarını ayıran Londra ekibi, yeni hocası Nuno Espirito Santo yönetiminde taraftarı önünde galibiyet arayacak. Konuk ekip Brentford cephesinde ise hedef, deplasmandan galibiyetle dönmek. Keith Andrews önderliğinde son haftalarda form grafiğini yükseltmeyi amaçlayan kırmızı-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar alarak istikrarlı çıkışını sürdürmeyi planlıyor. Peki, West Ham United–Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev mücadelenin tüm detayları…