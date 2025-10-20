Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'da Leroy Sane kendini buldu! İşte sebebi

Galatasaray'da Leroy Sane kendini buldu! İşte sebebi Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Leroy Sane, RAMS Başakşehir karşısında attığı 2 golle kendini buldu. Alman yıldızın performansının yükselişinin sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Leroy Sane'nin Başakşehir maçına kadar olan performansı eleştiri alıyordu. Camia ve taraftarlar büyük bir umutsuzluk içerisindeydi. Büyük bir kariyer ve büyük bir yatırım olarak gösterilen Alman yıldızın, kendini bulması için hem teknik direktör Okan Buruk hem de İlkay Gündoğan büyük bir seferberlik ilan etti.



Takvim'in haberine göre, Galatasaray'da kaptan gibi sorumluluk alan ve büyük bir karakter örneği gösteren İlkay Gündoğan'ın milli arada Sane'nin yanından hiç ayrılmadığı ortaya çıktı. Tecrübeli oyuncu, otelde kalan Leroy Sane'yi bir an olsun yalnız bırakmadı. Hatta antrenman sonrasında sürekli onunla ilgilendi ve moralinin sürekli yükselmesini sağladı.