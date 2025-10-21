TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten transfer! Tedesco'nun eski öğrencisi
Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de öncelik orta sahada çift yönlü oynayabilen bir futbolcu transferine çevrilmişti. Sarı-lacivertlilerin listesinin başında Bayern Münih'in Alman yıldızının olduğu iddia edildi. işte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler milli aranın ardından çıktığı ilk lig maçında 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller 23. dakikada Anderson Talisca (P) ve 41. dakikada Marco Asensio'dan geldi. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 59. dakikada Serginho kaydetti. Karagümrük'te Jure Balkovec, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları erkenden başladı. Sarı-lacivertlilerin orta sahaya bir takviye yapmak için o Alman yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.
F.BAHÇE'DEN GORETZKA HAMLESİ
Fenerbahçe'nin, Bayern Münih'in yıldızı Leon Goretzka'yı renklerine bağlamak istediği aktarıldı. Almanya'nın en etkili yayın organlarından Bild'in "Bayern İnsider" isimli programında geçen habere göre; sarı-lacivertli kulüp, ocak ayında Leon Goretzka 'yı transfer etmek istiyor.
Ayrıca Fenerbahçe'nin hocası Tedesco'nun, Schalke döneminde birlikte çalıştığı 30 yaşındaki orta sahayı kadrosunda görmeyi talep ettiği öne sürüldü. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Alman yıldız ile Bayern Münih'in yola devam etmek istemediği ve Goretzka'nın da Sane gibi Süper Lig'e gidebileceği belirtildi.