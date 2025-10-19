CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Tedesco'dan transfer ve G.Saray açıklaması! Tedesco'dan transfer ve G.Saray açıklaması! 23:38
Asensio: Bu ligde kolay maç yok Asensio: Bu ligde kolay maç yok 22:31
"Performansımı hocamız değerlendirecek" "Performansımı hocamız değerlendirecek" 22:27
Çağlar Söyüncü: Oyundan düştüğümüz anlar oldu Çağlar Söyüncü: Oyundan düştüğümüz anlar oldu 22:24
Domenico Tedesco: 6-7 gol atabilirdik! Domenico Tedesco: 6-7 gol atabilirdik! 22:20
En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 22:09
Daha Eski
F.Bahçe evinde moral kazandı! F.Bahçe evinde moral kazandı! 22:01
Gole ofsayt engeli! Gole ofsayt engeli! 21:49
F.Bahçe tribünlerinden Talisca'ya tepki F.Bahçe tribünlerinden Talisca'ya tepki 20:49
VAR'dan penaltı kararı çıktı! VAR'dan penaltı kararı çıktı! 20:28
Beşiktaş'ta yeni divan başkanı belli oldu! Beşiktaş'ta yeni divan başkanı belli oldu! 19:30
G.Saray'da Bodo/Glimt hazırlıkları başladı! G.Saray'da Bodo/Glimt hazırlıkları başladı! 17:55
Atakan Çankaya: VAR’a güvenmemiz lazım
Tedesco'dan transfer ve G.Saray açıklaması!
Süper Loto sonuçları | 19 Ekim
19 Ekim Pazar altın ne kadar oldu?