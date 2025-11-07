Beşiktaş yönetimi, Ajax-Galatasaray maçında sezon başında gündemine aldığı Godts'a bir kez daha hayran oldu. Siyah beyazlılar, yıldız oyuncu için yeniden teklif yapacak.

Beşiktaş yönetimi yaz transfer döneminde sol kanada net bir oyuncu transfer edemedi. Orijinal mevkii sağ kanat olan Jota Silva'nın performansını yeterli bulmayan teknik direktör Sergen Yalçın, bu bölgede son Fenerbahçe derbisi hariç devamlı El Bilal Toure'yi kullandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı kurmaylar, 52 yaşındaki teknik adamın talebi üzerine Ajax'ın genç oyuncusu Mika Godts'u ocak hedefi olarak belirledi.

GELECEĞİN YILDIZI

Serdal Adalı yönetimi 20 yaşındaki sol kanat için yaz transfer döneminde Ajax'a resmi teklif sunmuş, ancak Hollanda ekibi bu teklifi kabul etmemişti. Adalı'nın geleceğin yıldızları arasında gösterilen Belçikalı futbolcuyu Beşiktaş'ın bünyesine katmak için ocak ayında Ajax'ın kapısını bir kez daha çalması bekleniyor. Siyahbeyazlı kulübün başkanının sol kanatta yaşanan problemi çözmek için her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi.

DRİPLİNG ÖZELLİĞİ

Galatasaray'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, birebirlerde son derece etkili. Patlayıcı deparlarıyla dikkat çeken Belçikalı yıldız, dripling ve asist özellikleriyle de öne çıkıyor.

Bu sezon Hollandalı Ligi'nde 9 maçta forma giyen Mika Godts, 4 gol, 4 asistlik performansla 8 gole katkı yaptı. Genç yıldız UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz skora katkıda bulunamadı.