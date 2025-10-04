Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 1-1'lik Galatasaray beraberliği sonrası Beşiktaş'ta forma giyen Orkun Kökçü, derbi sonrası açıklamalar yaptı.

İşte o sözler:

İyi başladık. Öne geçtik. Zor bir deplasman tabii. Kırmızı kart yediler. Oyunun hakimiyeti bizde olması lazımdı ama beceremedik. O iyi değildi. Yine de mücadele ettik, 1-0 öndeydik. Küçük bir hata yaptık, 1-1 oldu. Ondan sonra aslında topu çevirmeye başladık. Yine de yetmedi. Şanslar ürettik ama yararlanamadık. Önde basmamız lazımdı. 1 kişiydi fazlaydık ama yapmadık. Daha kolay bir maç olabilirdi ikinci yarı. Kendimizi zor durumda baktık. 1-1'den sonra onlar yine de top çevirdiler. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Analiz edeceğiz. Daha iyi olmamız lazım.