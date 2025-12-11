Dinamo Zagreb-Real Betis maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde 6. haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri Zagreb’de sahne alıyor. Dinamo Zagreb, taraftarı önünde Real Betis’e karşı kritik bir virajı dönmeye hazırlanıyor. İlk 5 maç sonunda 7 puan toplayarak 23. basamakta yer alan Hırvatistan temsilcisi, bu önemli karşılaşmada yukarı tırmanmayı amaçlıyor. İspanyol temsilcisi Real Betis ise deplasmanda alacağı bir galibiyetle hedefini netleştirmek istiyor. İlk 8 içerisinde konumunu sağlamlaştırmayı amaçlayan Betis, bu maçın öneminin farkında olarak sahaya yüksek konsantrasyonla çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Dinamo Zagreb-Real Betis maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?