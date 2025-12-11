Midtjylland-Genk maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nin nefesleri kesen 6. haftasında sahne, Midtjylland ile Genk’i karşı karşıya getiriyor. İki ekip de yükselen performans grafikleriyle dikkatleri üzerine çekerken, bu kritik mücadele şimdiden futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Geride kalan 5 haftada 12 puana ulaşarak üst sıralara tutunan Midtjylland, taraftarı önünde kazanarak avantajını pekiştirmenin peşinde. Belçika ekibi Genk ise topladığı 10 puanla 9. sırada yer alsa da ilk 8 hedefinden kopmuş değil. Peki, Midtjylland-Genk maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?