Ludogorets-PAOK maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının son haftalarına yaklaşılırken, gözler Bulgaristan’da oynanacak kritik Ludogorets-PAOK karşılaşmasına çevriliyor. Turnuvada istediği istikrarı bir türlü yakalayamayan Ludogorets, taraftarının desteğiyle sahaya çıkacağı bu mücadelede şeytanın bacağını kırarak ilk 24 içine adını yazdırmayı amaçlıyor. Konuk ekip PAOK ise Avrupa maratonuna çok daha dengeli adımlarla devam ediyor. Razvan Lucescu yönetiminde disiplinli oyunuyla dikkat çeken Yunanistan temsilcisi, 5 hafta sonunda topladığı 8 puanla güçlü bir konumda bulunuyor. Peki, Ludogorets-PAOK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?